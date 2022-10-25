Массированные удары по объектам энергетики: Витренко назвал предстоящую зиму "худшей в истории"

Руководитель НАК "Нафтогаз-Украина" Юрий Витренко заявил, что эта зима будет "худшей в истории" из-за перебоев со снабжением электроэнергией и отоплением. Российские войска разрушили около 40% объектов энергетики на территории страны.

Об этом глава энергетической компании рассказал в интервью Handelsblatt.

По словам Витренко, на территории страны почти не осталось работающих нефтеперерабатывающих заводов.

"В последнее время Россия неоднократно осуществляла атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что приводило к отключению электроэнергии на значительной части страны. В газовом секторе "Нафтогазу" удалось сохранить почти довоенный уровень. Но производство продолжает терпеть удары. Многочисленные сотрудники уже погибли не только потому, что воевали" на фронте, но и на своих рабочих местах", — заявил Витренко.

Он прогнозирует, что будут постоянные отключения электроэнергии и проблемы с отоплением. Ведь РФ в последние месяцы активно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры в Украине.

Атака на критическую инфраструктуру Украины 22 октября

Российская армия 22 октября нанесла массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. На Хмельнитчине произошли "прилеты" в областном центре и области. В частности , Хмельницкий оказался без электричества. Всего в регионе без света осталось 672 тыс. абонентов.

Возникли проблемы со светом, связью и водой на Волыни. оккупанты дважды атаковали критическую инфраструктуру в Ковеле. В Луцке в результате ракетного удара объект энергетики "фактически уничтожен". Его восстановление невозможно.

В Ровенской области в результате удара повреждены электроподстанции. После этого жителей областного центра предупредили о веерных отключениях электроэнергии от 16 до 23 часов.

Также российские захватчики атаковали критические объекты инфраструктуры в Кропивницком и Голованевском районах Кировоградской области. В частности, из-за этих ударов в Черкасской области Уманский и часть Звенигородского районов оказались света.

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