Массированные удары по Украине: в разведке назвали главную цель Кремля

Совершая массированные удары по Украине, армия Российской Федерации специально выбирает своими целями гражданские объекты, чтобы нанести как можно больше разрушений. В частности, объектам энергетики.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

По его словам, мощными атаками, которые РФ совершает весной, оккупанты стремятся "догнать" то, что не удалось сделать зимой. В частности, уничтожить украинскую энергетику.

"Что касается цели, то здесь четко видно, что удары оккупантов наносятся именно по гражданским объектам. Объектам, не имеющим никакого отношения к военной или оборонной инфраструктуре. То есть ставка делается на то, чтобы нанести как можно больше разрушений, поражений именно объектам гражданской инфраструктуры и усложнить жизнь мирных граждан и усугубить гуманитарные проблемы в стране", — говорит представитель разведки.

Также Юсов отмечает, что такие действия Кремля — это военные преступления.

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Атака России 11 апреля

Сегодня агрессор РФ массированно ударила по объектам энергетики в разных регионах Украины. Россияне выпустили десятки дронов и ракет по Харьковской, Киевской, Запорожской и Львовской областям. Обошлось без погибших и пострадавших.

После мощной атаки России в Харьковской области ввели отключение света. В регионе более 200 тыс. абонентов остались без электричества после ударов РФ по критической инфраструктуре.

Кроме того, во время массированной атаки два газовых хранилища попали под удар. В "Нефтегазе" говорят, что специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела.

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