Массированные удары РФ по объектам энергетики: Минэнерго выпустило важное заявление

В частности, разглашение информации о местах "прилетов" несет большую угрозу.

Министерство энергетики призвало украинцев, представителей СМИ, власти и частных компаний не разглашать важную информацию о состоянии энергетической системы Украины на фоне массированных ударов Российской Федерации.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Минэнерго обратилось с важным заявлением из-за активизации обстрелов армией РФ по объектам энергетики. В министерстве призывают:

не озвучивать публично (в эфирах телеканалов и радиоэфирах, в СМИ, соцсетях) подробную информацию о последствиях ударов;

не называть конкретные объекты попаданий;

не предоставлять детали о конкретных объектах и привязках к местности, куда было или не было попадания;

не уточнять количество попаданий и места попаданий;

не предоставлять информацию в конкретных цифрах и показателях – об отключениях, дефиците электроэнергии и т.д.

В пресс-службе Минэнерго заявляют, что разглашение этой информации несет угрозу. Ведь вражеская разведка работает по открытым источникам информации.

"Не предоставляйте врагу ценную информацию, которую он обязательно будет использовать для дальнейшего координирования своих действий и планирования новых атак", — подчеркнули в министерстве.

Как сообщалось, этой ночью, 29 марта, Россия массированно атаковала объекты энергетики. Произошли повреждения в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях.

Кроме того, неделю назад, 22 марта, армия РФ также массированно атаковала объекты энергоинфраструктуры дронами и ракетами. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что удар оккупантов той ночью стал самым масштабным на энергетику за последнее время. Произошли попадания и повреждения объектов генерации.

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