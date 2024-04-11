Массированные воздушные атаки России: в чем особенность новых ударов — WSJ

В отличие от первой зимы, когда Россия атаковала распределительные сети Украины, недавние атаки направлены на уничтожение генерирующих мощностей.

Недавние российские воздушные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины приводят к более тяжелым последствиям, чем удары, нанесенные государством-агрессором зимой первого года полномасштабной войны. Кроме того, в условиях недостаточного количества средств ПВО, Украина вынуждена делать тяжелый выбор: что именно защищать.

Об этом пишет в четверг, 11 апреля, издание The Wall Street Journal.

В отличие от первой зимы, когда Россия атаковала распределительные сети Украины, недавние атаки направлены на уничтожение генерирующих мощностей. Российские удары стали более концентрированными и точными.

Основная часть электроэнергии в Украине производится тремя атомными электростанциями, а тепловые и гидроэлектростанции имеют решающее значение для балансировки системы во время пиковых нагрузок.

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По словам Александра Харченко, директора киевского аналитического центра "Центр исследований энергетики", большие электростанции являются легкой мишенью, а энергетическая инфраструктура Украины осталась еще с советских времен, то есть Россия точно знает, где она находится.

По его мнению, газовые турбины, разбросанные по всей Украине, было бы тяжелее атаковать – и результаты были бы менее разрушительными.

По словам Владимира Кудрицкого, генерального директора национальной энергетической компании "Укрэнерго", импорт электроэнергии из Европы помогает покрыть дефицит в Украине, поскольку весной спрос низкий. Но мощность импортируемой энергии ограничена до 1700 МВт, и ее снабжение не гарантировано.

Венский аналитик по обороне Франц Штефан-Гади, которого цитирует издание, считает, что ударами по гражданской инфраструктуре Россия пытается заложить основу для будущих наступательных действий, истощая украинскую противовоздушную оборону и отвлекая ресурсы Киева от линии фронта.

Напомним, Министерство обороны РФ заявило, что масштабная атака на энергетические объекты Украины 11 апреля была ответом на попытки нанести ущерб российской нефтегазовой отрасли и энергетике РФ.

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