Массированный и комбинированный удар РФ по Украине: главные новости ночи 7 марта 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Ракета

Ракета / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 марта 2026 года:

  • Власти показали фото дома после удара баллистики в Харькове: есть погибший Читать далее –>

  • Фактически разрушен подъезд пятиэтажки в Харькове: под завалами могут быть 10 человек (видео) Читать далее –>

  • В Запорожье из-за вражеских обстрелов ранен младенец Читать дальше –>

  • Массированная атака РФ повредила железнодорожную инфраструктуру: ряд поездов меняет маршруты Читать далее –>

  • В Сумах российские дроны попали в офис и жилой дом: что известно Читать дальше –>

