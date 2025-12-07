Массированный комбинированный удар по Кременчугу: в городе перебои с электро-, водо- и теплоснабжением

Кременчуг / © из соцсетей

В Кременчуге снова зафиксирована массированная комбинированная атака по объектам критической инфраструктуры. В городе отчасти отсутствуют свет, вода и тепло, городские службы работают в усиленном режиме.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что официальную информацию о масштабах разрушений и последствиях удара объявят после завершения оценки ситуации областной военной администрацией.

По его словам, в ряде районов наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплоснабжением. Все коммунальные и аварийные службы работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу критических систем города.

Малецкий призвал жителей оставаться в безопасных местах, строго соблюдать правила безопасности и не публиковать фото или видео с мест ударов, ведь это вопрос общей безопасности.

«Держимся вместе. Город работает. Мы все восстановим», — подчеркнул мэр.