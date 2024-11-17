Массированный комбинированный удар по Украине: сколько ракет и дронов сбили Силы ПВО

Силами ПВО сбито 144 воздушных целей.
В ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed. Защитниками неба сбиты 102 ракеты и 42 БПЛА.
Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.
Подробности
По предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины в целом обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника – 120 ракет и 90 БпЛА. Это:
- 1 гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";
- 8 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";
- 1 баллистическая ракета "Искандер-М";
- 4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;
- 5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 90 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа.
К воздушному нападению противник привлек 7 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 16 Ту-95МС, 2 дальних бомбардировщика Ту-22М3, 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-27, 10 истребителей Ми4-31 .
В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все силы и средства противовоздушной обороны. Привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 12.00 есть информация об уничтожении 144 воздушных целей – 102 ракет и 42 БпЛА:
- 1 гиперзвуковой корабельной ракеты 3М22 "Циркон";
- 7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 85 крылатых ракет Х-101, "Калибр";
- 4 крылатых/противорадиолокационных ракет Х-22/Х-31П;
- 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 42 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа (из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ.).
В результате активного противодействия Сил обороны 41 вражеский БпЛА локационно потерян в разных регионах Украины, еще два БпЛА полетели в сторону России и временно оккупированной территории.
Противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины: Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской и Львовской областях.
"Держим небо! Итого – к победе!", – подытожили в ПС ВСУ.
Напомним, сегодня, 17 ноября, Украина находилась под массированным российским обстрелом. Оккупанты запускали ударные дроны, крылатые и аэробалистические ракеты по Украине, в том числе по ее энергетике.
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