Массированный комбинированный удар по Украине: сколько ракет и дронов сбили Силы ПВО

В ночь на 17 ноября 2024 года российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed. Защитниками неба сбиты 102 ракеты и 42 БПЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.

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По предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины в целом обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника – 120 ракет и 90 БпЛА. Это:

1 гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

8 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";

1 баллистическая ракета "Искандер-М";

4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

90 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа.

К воздушному нападению противник привлек 7 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 16 Ту-95МС, 2 дальних бомбардировщика Ту-22М3, 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-27, 10 истребителей Ми4-31 .

В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все силы и средства противовоздушной обороны. Привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 12.00 есть информация об уничтожении 144 воздушных целей – 102 ракет и 42 БпЛА:

1 гиперзвуковой корабельной ракеты 3М22 "Циркон";

7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

85 крылатых ракет Х-101, "Калибр";

4 крылатых/противорадиолокационных ракет Х-22/Х-31П;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

42 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа (из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ.).

В результате активного противодействия Сил обороны 41 вражеский БпЛА локационно потерян в разных регионах Украины, еще два БпЛА полетели в сторону России и временно оккупированной территории.

Противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины: Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской и Львовской областях.

"Держим небо! Итого – к победе!", – подытожили в ПС ВСУ.

Напомним, сегодня, 17 ноября, Украина находилась под массированным российским обстрелом. Оккупанты запускали ударные дроны, крылатые и аэробалистические ракеты по Украине, в том числе по ее энергетике.

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