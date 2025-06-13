Массированный налет БПЛА в Крым: взрывы охватили Симферополь, Евпаторию, Севастополь и другие районы

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 13 июня 2025 года над рядом городов и районов оккупированного Крыма раздались массовые взрывы, сопровождаемые звуками беспилотников.

По сообщениям очевидцев и мониторинговых каналов, атаки БПЛА зафиксированы в Симферополе и его окрестностях, Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Саках, Новофедоровке, Каче и Кировском районе.

Особенно громко было в районе Перевального, где, по словам местных, расположена военная часть русских оккупационных войск. Над всеми этими населёнными пунктами очевидцы слышали жужжание беспилотников и громкие взрывы, характерные для работы противовоздушной обороны.

Реклама

Также сообщается, что дроны посетили аэродромы "Саки", "Гвардейское" и "Кировское". Результаты атаки пока неизвестны.

На данный момент точная информация о количестве пораженных объектов отсутствует.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп оценил влияние беспилотников на ход боевых действий в Украине и назвал это ”войной дронов” . Президент США признался, что для него было неожиданностью, насколько мощными могут быть боевые дроны.