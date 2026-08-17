Массированный налет на Москву: как украинские беспилотники меняют ход войны

Наземные дроны ВСУ / © Associated Press

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Во время одной из самых масштабных атак дронами на Москву британские технологии впервые применили для ударов вглубь РФ, нанеся мощные пожары и разрушения на складском комплексе.

Об этом пишет британское издание The Sun.

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Никогда раньше война не велась в основном беспилотными системами. Сегодня они повсюду: от затопления вражеских кораблей до эвакуации раненых бойцов с поля боя. Они способны летать, нырять, бороздить, вести разведку и вести огонь. Самые дешевые гражданские квадрокоптеры DJI стоят несколько сотен фунтов, тогда как дальнобойные британские системы Nyan с размахом крыльев почти в три метра способны поражать цели на расстоянии более 240 километров.

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Специалисты делят все разнообразие современных беспилотных систем на три основные категории: ударные, разведывательные и логистические.

1. Ударные беспилотники и камикадзе

FPV-дроны одноразового использования: Эволюционировали от обычных гражданских квадрокоптеров с привязанной взрывчаткой к высокоскоростным гоночным машинам. Самый свежий этап их развития — FPV-дроны на оптоволокне. Они разматывают тонкую нить связи при полете, что обеспечивает устойчивость к средствам РЭБ и кристально чистое 4K-изображение.

Баражирующие боеприпасы: Специализированные военные беспилотники с характерным X-образным крылом (например, западная система Helsing HX-2). Они часами караулят в воздухе, ожидая цели, после чего пикируют на скорости около 320 км/ч.

Дроны-перехватчики: Предназначены для уничтожения вражеских беспилотников (в том числе иранских Shahed). Такие украинские разработки, как P1-Sun и «Октопус», стоят несколько тысяч фунтов, что значительно дешевле зенитных ракет и самих целей.

Ударные беспилотники большого радиуса действия: Способны наносить удары за сотни и тысячи километров. Иранские «Шахеды» уступают место более 25 типам украинских дальнобойных систем, которые ежедневно атакуют НПЗ и склады боеприпасов в РФ.

Дроны-бомбардировщики: тяжелые многороторные системы (например, украинский «Вампир»), способные сбрасывать минометные мины и гранаты прямо в открытые люки вражеских танков.

Морские камикадзе и носители ракет Украинские беспилотные катера Magura V5 и Sea Baby разгромили Черноморский флот РФ и заставили его остатки отступить из оккупированного Крыма. Новые модификации дополнительно оснащают ракетами P-73 (Archer) для защиты от вертолетов.

Подводные беспилотники: Украинская Sub Sea Baby уже атаковала российскую подлодку класса «Кило» в Новороссийске, а новая разработка Sea Trident способна нести боевую часть весом в одну тонну.

Наземные роботизированные комплексы: Дистанционно управляемые колесные или гусеничные платформы со взрывчаткой или пулеметами, штурмующими позиции врага.

2. Разведывательные дроны и средства РЭБ

Сбор разведданных: Любой дрон с камерой или антенной может корректировать артиллерию или обнаруживать вражеские радары. Среди них — как легкие украинские «Аисты», так и долговременные американские системы Puma. На море и суше дроны дополнительно используют акустические датчики для обнаружения движения техники или кораблей.

РЭС и ретрансляция: Беспилотники служат воздушными платформами для глушения вражеской связи или ретрансляции сигнала для собственных подразделений.

3. Логистические дроны и носители

Наземные работы (UGV): Из-за высокой плотности враждебных FPV-дронов зона в пределах 50 км от линии фронта стала крайне опасной для транспорта. Обеспечение бойцов едой, боеприпасами и эвакуация раненых в бронированных капсулах все чаще полагается на беспилотные наземные машины размером от чемодана до гражданского автомобиля.

Дроны-матки: Большие беспилотники, способные транспортировать меньшие FPV-дроны ближе к цели или доставлять тяжелые грузы подразделениям в серой зоне.

Напомним, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр» рассказал о последствиях ударов украинских беспилотников по военным, энергетическим и промышленным объектам государства-агрессорки.

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