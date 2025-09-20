ТСН в социальных сетях

Украина
1967
1 мин

Массированный ночной обстрел, Трамп поговорил с Си Цзиньпином об Украине: главные новости ночи 20 сентября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Игорь Бережанский
Обстрел Украины

Обстрел Украины / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 сентября 2025 года:

  • Россия осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину: в ряде городов раздались взрывы Читать далее –>

  • На Днепропетровщине раздаются взрывы: регион под атакой российских БПЛА Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>

  • В РФ взлетали стратегические бомбардировщики Ту-95МС Читать далее –>

  • Трамп заявил, что Си Цзиньпин готов помочь завершить войну в Украине .

1967
