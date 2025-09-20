- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1967
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированный ночной обстрел, Трамп поговорил с Си Цзиньпином об Украине: главные новости ночи 20 сентября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 сентября 2025 года:
Россия осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку на Украину: в ряде городов раздались взрывы Читать далее –>
На Днепропетровщине раздаются взрывы: регион под атакой российских БПЛА Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>
В РФ взлетали стратегические бомбардировщики Ту-95МС Читать далее –>
Трамп заявил, что Си Цзиньпин готов помочь завершить войну в Украине .