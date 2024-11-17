Массированный обстрел энергетики: нардеп сказал, достиг ли Путин цели погрузить Украину во тьму

Энергетики будут работать, чтобы восстановить и защитить наши критические объекты.

Кремлевский диктатор Владимир Путин не достиг своей цели погрузить Украину во тьму. Ночь и утро прошло относительно легко для энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил народный депутат фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире "КИЕВ24".

Так, Одесская область, Львовщина, Ровенщина, Ивано-Франковская и Волынь получили частичные поражения.

"Я думаю, что в течение 2-3 дней энергетики возобновят работу и мы вернемся к обычному ритму жизни", – предполагает нардеп.

Ситуация к счастью, не критична. Впрочем, самое страшное то, что погибли мирные люди.

"Железо мы восстановим, и энергетику тоже", – подчеркнул Нагорняк.

Он прогнозирует, что через несколько дней уже не нужно будет применять отключения.

Напомним, утром 17 ноября армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по критической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов в Киеве могут ввести стабилизационные отключения.

Читайте также: