Массированный обстрел Харькова: попадание в 9-этажный дом, есть пострадавшие
В результате вражеской атаки в Харькове возникли пожары и пострадавшие, окончательные данные о количестве травмированных уточняются.
В Харькове ночью произошел массированный обстрел города вражескими беспилотниками. По предварительной информации, под ударом оказались Слободской и Основенский районы. В общей сложности зафиксирована атака 11 ударных БпЛА.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов .
Один из дронов попал в 9-этажный жилой дом в Слободском районе, что повлекло за собой масштабный пожар. В результате этого удара есть пострадавшие, количество которых уточняется.
Также предварительно известно о попадании вблизи одного из медицинских учреждений города. Повреждено здание, несколько автомобилей, ранение получил врач.
Кроме того, в Основянском районе вспыхнули гаражи после вражеского удара.
На места попадания следуют и работают подразделения ГСЧС, а также бригады экстренной медицинской помощи. Вся оперативная информация уточняется.
Из пострадавшего подъезда многоэтажки эвакуированы 22 человека.
