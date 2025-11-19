ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
10
Время на прочтение
1 мин

Массированный обстрел Харькова: попадание в 9-этажный дом, есть пострадавшие

В результате вражеской атаки в Харькове возникли пожары и пострадавшие, окончательные данные о количестве травмированных уточняются.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Харьков

Харьков / © из соцсетей

В Харькове ночью произошел массированный обстрел города вражескими беспилотниками. По предварительной информации, под ударом оказались Слободской и Основенский районы. В общей сложности зафиксирована атака 11 ударных БпЛА.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов .

  • Один из дронов попал в 9-этажный жилой дом в Слободском районе, что повлекло за собой масштабный пожар. В результате этого удара есть пострадавшие, количество которых уточняется.

  • Также предварительно известно о попадании вблизи одного из медицинских учреждений города. Повреждено здание, несколько автомобилей, ранение получил врач.

  • Кроме того, в Основянском районе вспыхнули гаражи после вражеского удара.

  • На места попадания следуют и работают подразделения ГСЧС, а также бригады экстренной медицинской помощи. Вся оперативная информация уточняется.

  • Из пострадавшего подъезда многоэтажки эвакуированы 22 человека.

Напомним, ранее мы писали о том, что появилось видео последствий обстрела Балаклеи.

Дата публикации
Количество просмотров
10
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie