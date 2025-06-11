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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
169
Время на прочтение
1 мин

Массированный обстрел Харькова, Россия готовится напасть на НАТО: главные новости ночи 11 июня 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия обстрела Харькова

Последствия обстрела Харькова

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 11 июня 2025 года:

  • Пожары, разрушения, погибшие и многие раненые: власти рассказали о последствиях атаки на Харьков (фото) Читать дальше –>

  • «Это будет финал»: дипломат Чалый заявил, что Путин попытается поднять градус напряжения .

  • Харьков массированно атаковали БпЛА Читать далее –>

  • В Лос-Анджелесе ввели комендантский час, Трамп угрожает тюрьмой участникам протестов Читать далее –>

  • В Германии заявили, что имеют доказательства подготовки России к войне с НАТО .

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