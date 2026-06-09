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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
142
Время на прочтение
1 мин

Стратегическое поражение РФ и массированный обстрел одной из областей: главные новости ночи 9 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия атаки на Харьковщину

Последствия атаки на Харьковщину / © Олег Синєгубов

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 июня 2026 года:

  • Погибшие, раненые, разрушения и пожары: последствия массированного обстрела Харьковщины Читать далее –>

  • «Хватит уже»: США в ООН резко высказались по поводу российской агрессии Читать далее –>

  • Трамп рассказал, когда он объявит о «полной победе» над Ираном Читать далее –>

  • Три человека погибли в результате массированной атаки на Харьковщину Читать далее –>

  • Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
142
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