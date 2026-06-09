- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 142
- Время на прочтение
- 1 мин
Стратегическое поражение РФ и массированный обстрел одной из областей: главные новости ночи 9 июня 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 июня 2026 года:
Погибшие, раненые, разрушения и пожары: последствия массированного обстрела Харьковщины Читать далее –>
«Хватит уже»: США в ООН резко высказались по поводу российской агрессии Читать далее –>
Трамп рассказал, когда он объявит о «полной победе» над Ираном Читать далее –>
Три человека погибли в результате массированной атаки на Харьковщину Читать далее –>
Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками Читать далее –>
Комментарии
Сортировать: