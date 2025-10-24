ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
131
Время на прочтение
1 мин

Массированный обстрел Херсона 24 октября: погибла работник "Укрпочты"

Женщина ехала на работу, когда россияне устроили мощный обстрел.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Getty Images

Из-за утреннего обстрела Херсона 24 октября погибли три местных жителя. Еще более 20 человек получили ранения. Среди жертв — работник «Укрпочты».

Об этом сообщил Игорь Смилянский, гендиректор «Укрпочты».

«Очередная потеря для почтовой семьи „Укрпочта“. Сегодня Россия убила нашу руководителя отделения в Херсоне — Карину — по дороге к работе. Она ехала маршруткой, когда террористы ударили „Градом“ по мирным людям. У Карины остались сын и муж», — отметил он.

Напомним, в Херсоне ночью и утром 24 октября в результате российских ударов погибли три человека, еще по меньшей мере 20, среди которых подросток, пострадали — сообщили в областной военной администрации.

«Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили восемь многоэтажек и 20 частных домов. Также оккупанты повредили админздания, частные предприятия и автомобили», — сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Дата публикации
Количество просмотров
131
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie