Массированный обстрел Херсона 24 октября: погибла работник "Укрпочты"

Из-за утреннего обстрела Херсона 24 октября погибли три местных жителя. Еще более 20 человек получили ранения. Среди жертв — работник «Укрпочты».

Об этом сообщил Игорь Смилянский, гендиректор «Укрпочты».

«Очередная потеря для почтовой семьи „Укрпочта“. Сегодня Россия убила нашу руководителя отделения в Херсоне — Карину — по дороге к работе. Она ехала маршруткой, когда террористы ударили „Градом“ по мирным людям. У Карины остались сын и муж», — отметил он.

Напомним, в Херсоне ночью и утром 24 октября в результате российских ударов погибли три человека, еще по меньшей мере 20, среди которых подросток, пострадали — сообщили в областной военной администрации.

«Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили восемь многоэтажек и 20 частных домов. Также оккупанты повредили админздания, частные предприятия и автомобили», — сообщил глава ОВА Александр Прокудин.