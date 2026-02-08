Массированный обстрел Херсона: в городе возникли пожары, есть пострадавшие (фото)

В результате артобстрела в Херсоне возникли пожары

Российские оккупационные войска в ночь на воскресенье, 8 февраля, нанесли массированный удар по реактивным системам залпового огня по жилым кварталам Центрального и Корабельного районов Херсона. В результате обстрела ранения получили семь женщин.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской городской военной администрации.

Пожар и спасение из-под завалов

Вражеские снаряды привели к масштабным возгораниям по разным адресам: огонь охватил частные усадьбы, многоквартирный дом, складские помещения и гаражи.

Как отмечают в ГСЧС Украины, спасателям пришлось работать в условиях повторных угроз, однако им удалось спасти двоих: одну женщину деблокировали из-под завалов частного дома, другую — эвакуировали из поврежденной квартиры.

Состояние пострадавших

По данным медиков, травмы получили женщины от 44 до 86 лет. Четверым пострадавшим помощь была оказана на месте — у них диагностированы контузии и закрытые черепно-мозговые травмы.

Трех женщин пришлось госпитализировать. Самое тяжелое состояние у 68-летней херсонки, получившей ожоги дыхательных путей, рук и ног, а также у 86-летней пенсионерки с обломочным ранением бедра.

