Массированный обстрел Киева: в воздушных силах объяснили, как фото обломков Patriot помогают врагу

Работа ПВО / © tsn.ua

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Российская пропаганда активно использует фотографии обломков ракет, преподаваемых в соцсети, для создания фейков и оправдания собственных военных преступлений.

Об этом заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в Facebook, комментируя последствия очередной массированной атаки на столицу.

По его словам, Киев подвергся одному из самых больших ударов баллистическими ракетами. Для отражения атаки противовоздушная оборона применила комплексы Patriot. Несмотря на эффективную работу ПВО, в результате массированного налета есть разрушения, пострадавшие и погибшие, в частности, зафиксировано возгорание на территории Лавры.

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В то же время представитель ПС ВСУ обратил внимание на критическую ошибку пользователей соцсетей, подыгрывающей врагу. После ночной атаки в Сети появились снимки фрагмента ракеты Patriot, предположительно сбившей российскую гиперзвуковую ракету «Циркон».

«Украинцы фотографируют фрагмент ракеты Patriot и, даже не понимая, чья она, публикуют это фото в сетях», — отметил он.

Игнат продемонстрировал скриншоты из вражеских Telegram-каналов, которые мгновенно подхватили эти кадры. Российские пропагандисты использовали фото украинских пользователей для продвижения очередного нарратива о том, что Украина якобы сама себя обстреляла.

Скриншоты из вражеских Telegram-каналов / © Facebook Юрия Игната

Представитель Воздушных сил в который раз призвал граждан быть сознательными и ни при каких обстоятельствах не публиковать обломки каких-либо ракет, чтобы не становиться инструментом в информационной войне РФ против Украины.

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Напомним, Россия в ночь на 15 июня совершила одну из самых масштабных атак на столицу за последнее время. Последствия ушибов и падение обломков зафиксированы фактически по всему городу.

В результате ночных российских обстрелов Киева существенные разрушения потерпела Киево-Печерская лавра — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под усиленной защитой Гаагской конвенции. Кроме того, повреждены Художественный арсенал и киностюдия им. О Довженко.

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