Массированный обстрел Киевщины: есть погібший, раненые и значительные разрушения
Враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и области.
В результате вражеской атаки в ночь на 14 марта в Броварах погиб человек и еще восемь человек получили ранения.
Об этом сообщил городской глава Игорь Сапожко.
«По состоянию на данный момент 8 пострадавших и, к сожалению, одного погибшего. Все находятся в нашей больнице, предоставляется вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
В свою очередь председатель Киевской ОВА Николай Калашник сообщил о еще одном пострадавшем человеке в Вышгородском районе.
В Обуховском районе повреждено техническое здание многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили.
В Бучанском районе в результате атаки возник пожар частного дома.
В Вышгородском районе горят складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом.
«На местах работают все оперативные службы — спасатели, медики, полиция. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки и помочь людям», — отметил Калашник.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 14 марта совершают массированную ракетно-дроновую атаку Украины.
Мы ранее информировали, что враг в ночь на 14 марта атаковал Киев и область баллистическими и противокорабельными ракетами.