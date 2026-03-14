Массированный обстрел Киевщины: есть погібший, раненые и значительные разрушения

Последствия обстрела Броваров / © Игорь Сапожко/Facebook

Реклама

В результате вражеской атаки в ночь на 14 марта в Броварах погиб человек и еще восемь человек получили ранения.

Об этом сообщил городской глава Игорь Сапожко.

«По состоянию на данный момент 8 пострадавших и, к сожалению, одного погибшего. Все находятся в нашей больнице, предоставляется вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Реклама

В свою очередь председатель Киевской ОВА Николай Калашник сообщил о еще одном пострадавшем человеке в Вышгородском районе.

В Обуховском районе повреждено техническое здание многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили.

В Бучанском районе в результате атаки возник пожар частного дома.

В Вышгородском районе горят складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом.

«На местах работают все оперативные службы — спасатели, медики, полиция. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки и помочь людям», — отметил Калашник.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 14 марта совершают массированную ракетно-дроновую атаку Украины.

Мы ранее информировали, что враг в ночь на 14 марта атаковал Киев и область баллистическими и противокорабельными ракетами.