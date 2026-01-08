Массированный обстрел РФ оставил полобласти без света: что происходит в регионе

Отключение света. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Накануне поздно вечером армия агрессорки России массированно атаковала Днепропетровскую область. Утром 8 января часть региона до сих пор не имеет электричества.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Владислав Гайваненко.

По его словам, в результате российских обстрелов была повреждена инфраструктура в Криворожском, Днепровском, Павлоградском районах. Возникли пожары.

«Часть области остается без света. Принимаются все необходимые меры по восстановлению энергообеспечения потребителей», — говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба проинформировал о том, что на Днепропетровщине продолжаются ремонтные работы, чтобы вернуть тепло и водоснабжение более миллиона абонентов.

По его словам, уже удалось частично восстановить централизованные системы в нескольких населенных пунктах. Левый берег Днепра — с водой с пониженным давлением. Объекты социальной и критической инфраструктуры переведены на резервное питание.

Ситуация на железной дороге

В «Укрзализныце» сообщили, что после атаки в Запорожье движение поездов возобновлено в стандартном режиме, в Днепре — 100% резервная теплотяга. Вокзалы в Днепре и области заживлены от генераторов.

Впрочем, предупреждают в УЗ, возможны отклонения от графиков движения. Пока известно о задержках:

№6008 Пятихатки — Днепр-Главный курсирует от станции Запорожье-Каменское с задержкой 1 час;

№7202 Каменское — Синельниково-1 следует от станции Днепр-Главный с задержкой более 1 часа.

В прессслужбе «Укрзализныця: пригородные поезда» подчеркнули, что, несмотря на сложную ситуацию с энергоснабжением, на Днепропетровщине пригородное движение сохранено. Сегодня в регионе будет курсировать ряд пригородных поездов, а также поезда Dnipro City Express:

№7202 Каменское-Пасс. — Синельниково-1;

№7201 Синельниково-1 — Днепр-Главный.

Удлинение каникул

На Днепропетровщине продлили зимние каникулы из-за масштабных отключений света. Именно поэтому власти региона решили, что предварительно ученики не вернутся за парты до 9 января.

«Из-за отключения электроснабжения в большинстве населенных пунктов области в заведениях общего среднего образования продлили каникулы. Они продлятся до 9 января включительно», — сообщил глава ОВА.

Напомним, 7 января РФ почти полностью обесточила две области Украины – Днепропетровскую и Запорожскую. Россияне нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре. В частности, Днепр оказался в полном блекауте. Все тепловые электростанции (ТЭЦ) и подстанции области остановлены.

На утро 8 января в Днепропетровской и Запорожской областях продолжается восстановление сетей. Части Днепропетровщины уже удалось вернуть водоснабжение, а в Запорожье уже возобновлено электроснабжение, но до сих пор продолжается подача в дома отопления и воды.