Массированный обстрел Украины и атака БпЛА на Польшу: главные новости ночи 10 сентября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 сентября 2025 года:
Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине: где раздавались взрывы Читать далее –>
Опасность российских дронов: в Польше закрыли аэропорты и подняли военную авиацию Читать далее –>
В РФ взлетели стратегические бомбардировщики Читать далее –>
В ряде украинских городов ночью раздались взрывы: работает ПВО Читать далее –>
Несколько БПЛА из Украины вылетели в Польшу — ПС Читать дальше –>