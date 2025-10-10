ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
11k
Время на прочтение
1 мин

Массированный обстрел Украины и его последствия: главные новости ночи 10 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Массированный обстрел Украины

Массированный обстрел Украины / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 октября 2025 года:

«Кинжалы», баллистика и авиабомбы: враг утром нанес массированный ракетный удар по Украине Читать далее –>

Массированная атака на Киев: в части столицы блекаут и проблемы с водоснабжением Читать далее –>

Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины Читать далее –>

Массированная атака дронов РФ: взрывы прогремели в нескольких городах Украины Читать далее –>

В результате атаки на Запорожье погиб 7-летний мальчик — ОВА Читать далее –>

Дата публикации
Количество просмотров
11k
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie