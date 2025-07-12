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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4302
Время на прочтение
1 мин

Массированный обстрел Украины и его последствия: главные новости ночи 12 июля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Бомбардировщик Ту-95МС

Бомбардировщик Ту-95МС

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 июля 2025 года:

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