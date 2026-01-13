ТСН в социальных сетях

Массированный обстрел Украины и его последствия: главные новости ночи 13 января 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Массированный обстрел Украины

Массированный обстрел Украины / © tsn.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 января 2026 года:

  • Россия осуществляет массированную атаку на украинскую энергетику Читать далее –>

  • На Харьковщине в результате ночных обстрелов погибли два человека — ОВА Читать далее –>

  • В Одессе ночью прогремели взрывы: город атаковали БпЛА Читать далее –>

  • В Харькове враг атаковал детский санаторий: там загорелся пожар Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>

