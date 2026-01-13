- Дата публикации
Массированный обстрел Украины и его последствия: главные новости ночи 13 января 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 января 2026 года:
Россия осуществляет массированную атаку на украинскую энергетику
На Харьковщине в результате ночных обстрелов погибли два человека — ОВА
В Одессе ночью прогремели взрывы: город атаковали БпЛА
В Харькове враг атаковал детский санаторий: там загорелся пожар
Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА