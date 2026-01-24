- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 11k
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированный обстрел Украины и его последствия: главные новости ночи 24 января 2026 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 января 2026 года:
Россия ночью осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину
На Киевщине в результате атаки врага ранены четыре человека — КОВА
Власти Киева рассказали о последствиях массированной атаки на столицу
Атака БпЛА на Харьков: известно о попадании в больницу, роддом и 10 пострадавших
Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА