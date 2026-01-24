ТСН в социальных сетях

Украина
11k
1 мин

Массированный обстрел Украины и его последствия: главные новости ночи 24 января 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Игорь Бережанский
Ракетный обстрел

Ракетный обстрел / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 24 января 2026 года:

  • Россия ночью осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину Читать далее –>

  • На Киевщине в результате атаки врага ранены четыре человека — КОВА Читать далее –>

  • Власти Киева рассказали о последствиях массированной атаки на столицу Читать далее –>

  • Атака БпЛА на Харьков: известно о попадании в больницу, роддом и 10 пострадавших Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>

