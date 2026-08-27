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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1444
Время на прочтение
1 мин

Массированный обстрел Украины и его последствия: главные новости ночи 27 августа 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Массированный обстрел

Массированный обстрел / © tsn.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 августа 2026 года:

  • Россия ударила баллистикой по Украине: под атакой оказались несколько городов Читать далее –>

  • Франция помогает Путину кошмарить Украину баллистикой: Киев раскрыл детали новой ракеты РФ Читать далее –>

  • Россия ударила баллистикой по Киеву: также под ударом ряд других регионов Читать далее –>

  • Ночью Россия атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

  • Киев второй раз атаковали баллистикой: власти рассказали первые последствия обстрела Читать далее –>

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