Украина
5882
Массированный обстрел Украины и его последствия: главные новости ночи 29 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Массированный обстрел

Массированный обстрел / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 29 ноября 2025 года:

  • Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами: где раздавались взрывы Читать далее –>

  • Враг второй раз за ночь массированно атакует Киев: летят БПЛА и ракеты Читать далее –>

  • Ермак заявил, что после отставки отправляется на фронт — The New York Post Читать далее –>

  • Киевщина под массированной атакой: ранены и разрушены Читать далее –>

  • Массированная атака на Киев: есть пострадавшие и масштабные разрушения Читать далее –>

5882
