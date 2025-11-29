- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 5882
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированный обстрел Украины и его последствия: главные новости ночи 29 ноября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 29 ноября 2025 года:
Россия массированно атакует Украину ракетами и дронами: где раздавались взрывы Читать далее –>
Враг второй раз за ночь массированно атакует Киев: летят БПЛА и ракеты Читать далее –>
Ермак заявил, что после отставки отправляется на фронт — The New York Post Читать далее –>
Киевщина под массированной атакой: ранены и разрушены Читать далее –>
Массированная атака на Киев: есть пострадавшие и масштабные разрушения Читать далее –>