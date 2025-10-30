ТСН в социальных сетях

Массированный обстрел Украины и его последствия: главные новости ночи 30 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

РФ массированно обстреляла Украину

РФ массированно обстреляла Украину

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 30 октября 2025 года:

Взрывы раздались в Ивано-Франковской области Читать далее –>

Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину Читать далее –>

Атака дронами в Киевскую область: пострадала женщина — ОВА Читать далее –>

Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытание ядерного оружия США Читать далее –>

Атака по Украине: где введены аварийные отключения света Читать далее –>

