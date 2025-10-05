- Дата публикации
-
Категория
Украина
Количество просмотров
1971
Время на прочтение
1 мин
Массированный обстрел Украины и его последствия: главные новости ночи 5 октября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 октября 2025 года:
