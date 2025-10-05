ТСН в социальных сетях

Массированный обстрел Украины и его последствия: главные новости ночи 5 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Игорь Бережанский
Ракетный удар по Украине

Ракетный удар по Украине / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 октября 2025 года:

Львов разрывают взрывы: город атакуют ракетами Читать далее –>

Россия произвела массированный обстрел Украины: где раздаются взрывы Читать далее –>

В результате атаки на Запорожье погиб человек: еще несколько получили ранения — ОВА Читать далее –>

Россия ночью массированно атаковала беспилотниками Читать далее –>

Ивано-Франковск: в городе слышна серия взрывов Читать далее –>

