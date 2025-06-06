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- Украина
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Массированный обстрел Украины и его последствия: главные новости ночи 6 июня 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 5 июня 2025 года:
Россия ударила по Тернополю: в городе проблемы с электро и водоснабжением Читать далее –>
Власти Киева рассказали о последствиях массированного обстрела: много погибших и повреждений Читать далее –>
Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину: где прогремели взрывы Читать далее –>
Массированная атака на Луцк: повреждения, раненые и взрывы всю ночь Читать дальше –>
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