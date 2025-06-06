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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
8088
Время на прочтение
1 мин

Массированный обстрел Украины и его последствия: главные новости ночи 6 июня 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Обстрел Украины

Обстрел Украины / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 5 июня 2025 года:

  • Россия ударила по Тернополю: в городе проблемы с электро и водоснабжением Читать далее –>

  • Власти Киева рассказали о последствиях массированного обстрела: много погибших и повреждений Читать далее –>

  • Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину: где прогремели взрывы Читать далее –>

  • Массированная атака на Луцк: повреждения, раненые и взрывы всю ночь Читать дальше –>

  • В Киеве во время атаки БПЛА возникли перебои со светом Читать далее –>

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