Украина

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4822
Время на прочтение
1 мин

Массированный обстрел Украины и его последствия: главные новости ночи 7 сентября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 сентября 2025 года:

  • Россия целенаправленно нацеливает ударные БпЛА на многоэтажки Киева — КМВА Читать далее –>

  • В окружении Путина растет количество противников войны — Буданов .

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

  • Погибшие, пострадавшие и разрушения: последствия массированной атаки на Украину Читать далее –>

  • Портников назвал планы Путина на предстоящие годы войны против Украины Читать далее –>

