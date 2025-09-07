- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 4822
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированный обстрел Украины и его последствия: главные новости ночи 7 сентября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 сентября 2025 года:
Россия целенаправленно нацеливает ударные БпЛА на многоэтажки Киева — КМВА Читать далее –>
В окружении Путина растет количество противников войны — Буданов .
Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>
Погибшие, пострадавшие и разрушения: последствия массированной атаки на Украину Читать далее –>
Портников назвал планы Путина на предстоящие годы войны против Украины Читать далее –>