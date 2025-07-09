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- Украина
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Массированный обстрел Украины и его последствия: главные новости ночи 9 июля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 июля 2025 года:
Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине: куда бил враг Читать далее –>
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