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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
9014
Время на прочтение
1 мин

Массированный обстрел Украины и его последствия: главные новости ночи 9 июля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ обстреляла Украину

РФ обстреляла Украину / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 июля 2025 года:

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