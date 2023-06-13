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Массированный обстрел Украины и самые масштабные учения НАТО: главные новости ночи 13 июня

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1101
Время на прочтение
1 мин
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Массированный обстрел Украины и самые масштабные учения НАТО: главные новости ночи 13 июня

Главные новости ночи 13 июня от ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 13 июня 2023:

  • Захватчики ночью массированно обстреляли Украину: все подробности Читать далее –>
  • Оккупанты обстреляли жилой дом в Кривом Роге: что известно Читать дальше –>
  • США скоро предоставят Украине новый пакет помощи на 325 миллионов долларов Читать далее –>
  • В Германии начались самые масштабные учения НАТО в истории Читать далее –>
  • Разрушение Каховской ГЭС: Кулеба подвел итоги оказанной Украине помощи за неделю Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
1101
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