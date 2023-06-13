Массированный обстрел Украины и самые масштабные учения НАТО: главные новости ночи 13 июня

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 13 июня 2023:
- Захватчики ночью массированно обстреляли Украину: все подробности Читать далее –>
- Оккупанты обстреляли жилой дом в Кривом Роге: что известно Читать дальше –>
- США скоро предоставят Украине новый пакет помощи на 325 миллионов долларов Читать далее –>
- В Германии начались самые масштабные учения НАТО в истории Читать далее –>
- Разрушение Каховской ГЭС: Кулеба подвел итоги оказанной Украине помощи за неделю Читать далее –>
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