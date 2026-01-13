Массированный обстрел Украины: Портников объяснил, какое послание ударами хочет передать Путин

Российская атака / © ТСН.ua

Реклама

Российские оккупанты продолжают террор украинских городов, пытаясь оставить население без тепла и воды. Однако удар по Львовщине с применением ракеты «Орешник» имеет не только военную, но и глубокую политическую цель.

Об этом заявил публицист и журналист Виталий Портников.

По мнению Портникова, если первый удар по Днепру был демонстрацией технологических возможностей для Украины, то атака на Львовщину направлена на устрашение европейцев.

Реклама

«Это в последнюю очередь попытка запугать украинцев. Украинцев принуждают к капитуляции всем арсеналом средств. Но вот напугать европейцев Путин стремится», — отмечает журналист.

По словам эксперта, Путин осознает сложность экономической ситуации в России и масштабные потери на фронте, поэтому стремится завершить войну на условиях капитуляции Киева.

Однако решительность Евросоюза, в том числе решение о выделении гранта в 90 миллиардов долларов, стала для него неприятным сюрпризом. Эти средства позволят Украине продержаться следующие два года, что ломает планы Кремля.

Причем здесь Трамп

Портников отмечает, что удар «Орешником» — это превентивная мера против возможного размещения европейского военного контингента в Украине даже после прекращения огня. Путин хочет, чтобы к моменту переговоров европейцы были слишком напуганы для таких решений.

Реклама

Кроме того, это четкий сигнал для президента США Дональда Трампа.

«Это сигнал Трампа, чтобы американский президент и не думал согласовывать какие-то условия мира с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Чтобы он осознал, что договариваться нужно только с Путиным и исключительно на его условиях», — объясняет публицист.

Почему не стоит бояться угроз Кремля

Аналитик предостерегает от недооценки неадекватности врага, однако отмечает: история доказывает, что Путин понимает только язык силы.

Портников привел примеры союзников Кремля — Башара Асада, Николаса Мадуро и Виктора Януковича. В критические моменты, когда против них применялась реальная сила или давление, Путин ничем не смог им помочь.

Реклама

Эксперт убежден, когда с Москвой пытаются договариваться — она запускает ракеты, а когда с ней говорят языком санкций и давления — она отступает.

Напомним, ночью против 13 января российская армия нанесла очередной массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетической инфраструктуре Украины. Под обстрелами оказались несколько областей, в частности, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Одесская, Сумская, Харьковская и Донецкая, есть разрушение жилых и гражданских объектов.

По словам президента Владимира Зеленского, ракетный удар по почтовому терминалу в Коротиче Харьковской области привел к гибели четырех человек. Самой сложной остается ситуация в Киевской области, где сотни тысяч семей остались без электроснабжения, в общинах работают пункты несокрушимости.