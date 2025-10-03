- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 8665
- Время на прочтение
- 1 мин
Массированный обстрел Украины, США не смогут поставлять Украине ракеты Tomahawk: главные новости ночи 3 октября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 3 октября 2025 года:
Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину: где раздаются взрывы Читать далее –>
США, вероятно, не смогут поставлять Украине ракеты Tomahawk — Reuters Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>
В Полтаве раздались взрывы: город атаковали ракетами Читать далее –>
Нидерланды выступили против ускоренного вступления Украины в ЕС Читать далее –>