Массированный обстрел Запорожья и ракетная угроза из Беларуси: главные новости ночи 29 сентября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Китай предостерег от "расширения поля боя" в войне РФ против Украины Читать далее –>
- Зеленский заявил, что деятельность посла в США он будет обсуждать только и спикером Совета Читать далее –>
- В северных областях тревога из-за угрозы из Беларуси: что произошло Читать далее –>
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- В МИД Украины прокомментировали присоединение Швейцарии к китайско-бразильской "мирной инициативе" Читать далее –>
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