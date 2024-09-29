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Массированный обстрел Запорожья и ракетная угроза из Беларуси: главные новости ночи 29 сентября 2024 года

Массированный обстрел Запорожья и ракетная угроза из Беларуси: главные новости ночи 29 сентября 2024 года

Взрыв. / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Китай предостерег от "расширения поля боя" в войне РФ против Украины Читать далее –>
  • Зеленский заявил, что деятельность посла в США он будет обсуждать только и спикером Совета Читать далее –>
  • В северных областях тревога из-за угрозы из Беларуси: что произошло Читать далее –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • В МИД Украины прокомментировали присоединение Швейцарии к китайско-бразильской "мирной инициативе" Читать далее –>

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