Массированный ракетно-дроновый удар: в ЦПД вспомнили рассказы конспирологов о "тайных переговорах"

Верить в то, что противник не будет атаковать наши объекты, было довольно обманчиво.

Утром 17 ноября армия РФ нанесла массированный удар дронами и ракетами по Украине. В ЦПИ СНБО прокомментировали атаку, вспомнив рассказы конспирологов о "тайных переговорах" и "не бить по энергетике".

Об этом написал глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Он напомнил: в течение месяца речь шла о том, что у врага накоплены ракеты для обстрелов.

"Не существует никаких теорий сговора, есть исключительно сухой расчет. Враг накапливал ракеты для зимних обстрелов, не тратил их и работал дешевыми "Шахедами", — заметил он.

Враг не собирался отказываться от ударов по инфраструктуре.

"Украина готовилась к этому. В любом случае, держите кулаки по ПВО", – призвал Андрей Коваленко.

Напомним, в центре Киева из-за падения обломков беспилотника пылала крыша жилого дома. Есть пострадавшие из-за вражеского удара.

Читайте также: