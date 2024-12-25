Массированный ракетный обстрел и атака БпЛА: главные новости ночи 25 декабря 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95 Читать далее –>
- В Украине масштабная тревога из-за ракетной опасности Читать далее –>
- Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
- Трамп обещает добиваться более активного применения смертной казни — The Guardian Читать далее –>
- Россия использовала почти все довоенные запасы танков Т-90 и Т-80 — СМИ Читать далее –>
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