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Массированный ракетный обстрел и атака БпЛА: главные новости ночи 25 декабря 2024 года

Массированный ракетный обстрел и атака БпЛА: главные новости ночи 25 декабря 2024 года

Масштабная ракетная опасность

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95 Читать далее –>
  • В Украине масштабная тревога из-за ракетной опасности Читать далее –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • Трамп обещает добиваться более активного применения смертной казни — The Guardian Читать далее –>
  • Россия использовала почти все довоенные запасы танков Т-90 и Т-80 — СМИ Читать далее –>

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