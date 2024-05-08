Массированный ракетный обстрел, Румыния может передать Украине ЗРК Patriot: главные новости ночи 8 мая 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Захватчики атаковали Украину беспилотниками по разным направлениям Читать далее –>
- В Пентагоне прокомментировали российские ядерные учения Читать далее –>
- Президент Румынии заявил, что готов обсудить поставки ЗРК Patriot в Украину — Reuters Читать далее –>
- Россия осуществила массированный ракетный обстрел Украины: куда целились кафиры Читать далее –>
- Во время ракетного обстрела враг попал в объекты гражданской инфраструктуры в ряде областей Читать далее –>
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