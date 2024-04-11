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Массированный ракетный обстрел, Трамп отказался ехать в Украину: главные новости ночи 11 апреля 2024 года

Массированный ракетный обстрел, Трамп отказался ехать в Украину: главные новости ночи 11 апреля 2024 года

Враг совершил массированный ракетный обстрел Украины / Фото: Военно-морские силы США

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Враг атаковал Украину крылатыми ракетами и "Кинжалами" Читать дальше –>
  • В Раде прошли все отклоненные правки в законопроект о мобилизации — нардеп Железняк Читать далее –>
  • У Трампа ответили на приглашение Зеленского посетить Украину Читать далее –>
  • Израиль пригрозил Ирану ответом в случае атаки Читать далее –>
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