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- Украина
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Массированный ракетный обстрел Украины и его последствия: главные новости ночи 14 октября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 октября 2026 года:
Россия массированно атаковала Украину баллистическими ракетами: под ударом несколько регионов Читать далее –>
Ракетная атака на Киев и Житомир: ночью враг запустил баллистику Читать далее –>
Враг атаковал большой областной центр на западе Украины: власти рассказали о последствиях Читать далее –>
Ракетный удар по Киеву: количество пострадавших выросло до 21 человека Читать далее –>
Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками .
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