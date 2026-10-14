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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
366
Время на прочтение
1 мин

Массированный ракетный обстрел Украины и его последствия: главные новости ночи 14 октября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Массированный обстрел Украины

Массированный обстрел Украины / © ТСН

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 14 октября 2026 года:

  • Россия массированно атаковала Украину баллистическими ракетами: под ударом несколько регионов Читать далее –>

  • Ракетная атака на Киев и Житомир: ночью враг запустил баллистику Читать далее –>

  • Враг атаковал большой областной центр на западе Украины: власти рассказали о последствиях Читать далее –>

  • Ракетный удар по Киеву: количество пострадавших выросло до 21 человека Читать далее –>

  • Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками .

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