Массированный ракетный удар 14 января: Зеленский рассказал, где сложнее всего со светом

Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить поставки электричества.

В результате очередного массированного обстрела 14 января, кроме многоэтажки в Днепре, россияне попали и и в объекты энергетической инфраструктуры. В этой связи местами были аварийные отключения света.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.

По его словам, самая сложная ситуация с электроснабжением на Харьковщине и в Киевской области.

Глава государства заверил, что ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить генерацию и поставку электричества. Работа будет продолжаться круглосуточно.

"Обязательно враг получит наш ответ на поле боя. Наши воины это обеспечат. Каждый, кто причастен к этому и другим ракетным ударам против Украины, будут найдены и привлечены к ответственности", — подчеркнул Зеленский.