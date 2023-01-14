Массированный ракетный удар 14 января: Зеленский рассказал, где сложнее всего со светом

Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить поставки электричества.
В результате очередного массированного обстрела 14 января, кроме многоэтажки в Днепре, россияне попали и и в объекты энергетической инфраструктуры. В этой связи местами были аварийные отключения света.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.
По его словам, самая сложная ситуация с электроснабжением на Харьковщине и в Киевской области.
Глава государства заверил, что ремонтные бригады делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить генерацию и поставку электричества. Работа будет продолжаться круглосуточно.
"Обязательно враг получит наш ответ на поле боя. Наши воины это обеспечат. Каждый, кто причастен к этому и другим ракетным ударам против Украины, будут найдены и привлечены к ответственности", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, что российские оккупанты 14 января в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, одна из российских ракет попала в многоэтажку в Днепре.
Сначала сообщалось о двух погибших в результате удара, а затем количество жертв возросло до пяти. Число пострадавших возросло до почти 60 человек, среди которых 12 детей.
Также досталось и Харьковской области. В результате атаки врага во всех общинах области нет света, но люди не паникуют и продолжают работать.
В Киеве ПВО сбила все вражеские ракеты. Впечатлений критической инфраструктуры не было.