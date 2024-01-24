Массированный ракетный удар 23 января: в ISW назвали вероятную цель РФ

Во время атаки россияне не применяли БПЛА.

Агрессорка Россия ночью и утром 23 января нанесла ракетные удары по Украине. Вероятно, россияне преследовали цель прорвать украинскую противовоздушную оборону.

Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

"Этот массированный удар (23 января – Ред.) стал первым за последние месяцы, когда не были задействованы беспилотники Shahed-136/131, которые российские войска часто использовали для преодоления украинских систем противовоздушной обороны", — отмечают в ISW.

Аналитики считают, что во время вчерашней атаки российские войска вместо дронов-камикадзе использовали ложные цели, чтобы экспериментировать с их эффективностью, а ударные БПЛА сохранить для других целей.

"Украинские силы, похоже, недавно адаптировались к новым сериям российских ударов, а российские силы, вероятно, продолжают экспериментировать с новыми ударными комплексами с разными средствами прорыва украинской ПВО и заставляют Украину развертывать системы противовоздушной обороны в определенных местах", — отмечают специалисты Института.

Напомним, российская армия 23 января нанесла комбинированный ракетный удар, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Россия выпустила по Украине 41 воздушную цель. Силы ПВО уничтожили 21 вражескую ракету.

В результате массированной атаки Россия убила 12 украинцев. В частности, в Харькове погибла девятилетняя девочка. Больше всего людей погибло в Харьковской области – там восемь жертв российской агрессии.

Читайте также: