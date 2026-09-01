Массированный ракетный удар по Киеву и его последствия: главные новости ночи 1 сентября 2026 года

Сентябрь принесет украинцам очередную порцию экономических вызовов. Как массированные атаки врага на склады изменят рынок труда, что будет с ценами и курсом доллара, кто из пенсионеров может рассчитывать на надбавку к пенсии, в какую сторону будут двигаться цены на топливо, читайте в ежемесячном аналитическом проекте ТСН.ua.