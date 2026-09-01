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- Украина
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Массированный ракетный удар по Киеву и его последствия: главные новости ночи 1 сентября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 1 сентября 2026 года:
Киев под массированной атакой: баллистические и крылатые ракеты атаковали по нескольким направлениям Читать далее –>
Четыре человека погибли в результате массированной атаки РФ на Киев и область Читать далее –>
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