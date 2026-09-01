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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4097
Время на прочтение
1 мин

Массированный ракетный удар по Киеву и его последствия: главные новости ночи 1 сентября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Массированный удар по Украине

Массированный удар по Украине

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 1 сентября 2026 года:

  • Киев под массированной атакой: баллистические и крылатые ракеты атаковали по нескольким направлениям Читать далее –>

  • Четыре человека погибли в результате массированной атаки РФ на Киев и область Читать далее –>

  • Россия ночью запустила крылатые ракеты «Калибр» из Черного моря .

  • Российские захватчики ночью атаковали Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

  • Украина ударила по месту реактивных запусков БпЛА: спутники показали последствия атаки Читать далее –>

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