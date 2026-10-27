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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
128
Время на прочтение
1 мин

Массированный ракетный удар по Киеву и его последствия: главные новости ночи 27 октября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Южный мост

Южный мост / © КГГА

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 октября 2026 года:

  • Россия ударила по Киеву баллистикой: в столице раздавались взрывы Читать далее –>

  • Последствия ночной атаки на Киев: поврежден Южный мост и закрыты станции метро Читать дальше –>

  • Путин готовит ловушку для НАТО: Кремль может разыграть карту «мир в обмен на Украину» Читать далее –>

  • Россия хочет сломать экономику Украины, но получит неожиданный ответ: что изменилось в бизнесе Читать далее –>

  • Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками .

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