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- Украина
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Массированный ракетный удар по Киеву и его последствия: главные новости ночи 27 октября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 27 октября 2026 года:
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Последствия ночной атаки на Киев: поврежден Южный мост и закрыты станции метро Читать дальше –>
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Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками .
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