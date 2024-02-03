Массированный ракетный удар по Покровску и Ровно: идентифицированы тела двоих детей

Специалистам удалось идентифицировать еще двоих детей, погибших в Покровском районе Донецкой области в результате ракетного удара 6 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что специалистам удалось установить двоих погибших детей — это 7-летний мальчик из села Ровно и 14-летний мальчик из Покровска. Полицейские идентифицировали уже девять погибших.

Остается установить еще двое погибших детей: мальчиков 9 и 16 лет. Идентификация продолжается.

"Следователи и криминалисты продолжают исследовать фрагменты тел, изъявших на местах ракетный удар России в Покровске и селе Ровно", — говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что жертвами атаки стали 11 человек, из них – 5 детей.

Напомним, ночью против 6 января российские кафиры обстреляли Покровск в Донецкой области. Кроме жилых домов, россияне попали в админздание.

Кроме того, вражеский удар пришелся на село Ровно Мирноградской общины. Ударом полностью уничтожен частный жилой дом, в котором проживало шесть человек, из них трое детей. Ранее По состоянию на 10 января удалось установить четырех жертв: погибли трехлетняя девочка, ее папа и мама, которым 32 и 30 года, а также 59-летняя бабушка.

Читайте также: