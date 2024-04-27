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Массированный ракетный удар по Украине, в РФ горит очередной НПЗ: главные новости ночи 27 апреля 2024 года

Массированный ракетный удар по Украине, в РФ горит очередной НПЗ: главные новости ночи 27 апреля 2024 года

Россия осуществила новый ракетный обстрел Украины / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Россия осуществила массированный ракетный обстрел Украины: куда целились кафиры Читать далее –>
  • В Краснодарском крае после атаки беспилотников мощно пылает НПЗ (видео) Читать далее –>
  • Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харькове: в больнице вылетели стекла Читать далее –>
  • Эрдоган заявил, что Турция останавливает торговые отношения с Израилем Читать далее –>
  • Байден заявил, что примет участие в дебатах с Трампом Читать далее –>

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