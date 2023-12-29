Массированный ракетный удар по Запорожью: количество погибших возросло

В Запорожье выросло количество погибших в результате массированной ракетной атаки российских захватчиков утром 29 декабря. Известно о по меньшей мере шести жертвах ударов.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"Количество погибших в результате утреннего ракетного удара рашистов в Запорожье выросло до шести человек", — говорится в сообщении.

По его словам, оккупанты ударили по областному центру ракетами типа Х-22, Х-32, Х-101, а также "Циркон". Разрушения подверглись объекты гражданской инфраструктуры.

В настоящее время идет поисково-спасательная операция. Предварительно, 12 пострадали.

Глава ОВА показал последствия "прилетов":

Последствия ракетных ударов по Запорожью 29 декабря. Фото: Юрий Малашко.

Последствия ракетных ударов по Запорожью 29 декабря. Фото: Юрий Малашко.

Ракетный удар по Запорожье

Утром во время тревоги в Запорожье раздались взрывы. Сирены звучали в области почти три часа: с 06:32 до 09:30. Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе.

После окончания тревоги местные власти сообщили, что утром Россия нанесла массированный ракетный удар по Запорожью. Целями неприятеля стали местности нескольких компаний города.

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