Массированный ракетный удар РФ: Шмыгаль рассказал, когда ликвидируют последствия атаки и какова ситуация со светом

По состоянию на 6 декабря дефицит мощности электроэнергии после вчерашней атаки России составляет 19% от прогнозируемого потребления. Энергетики в ближайшие дни обещают ликвидировать последствия ракетной атаки.

Об этом на заседании правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Вчера силы ПВО сбили более 60 российских ракет. Это невероятный результат, благодаря которому было спасено много жизней, а энергетическая система Украины осталась целостной и контролируемой диспетчерами "Укрэнерго". Несмотря на попадание в отдельные объекты энергоинфраструктуры, энергетики обещают в ближайшие дни ликвидировать последствия вчерашних" обстрелов", — подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль добавил, что всего за последние месяцы от массированных атак страны-агрессора РФ получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей: 70% из них были обстреляны по два и более раза.

"Вчера в одну из подстанций в Одесской области враг выпустил сразу 7 ракет. Поэтому в стране продолжают действовать отключение", – пояснил он.

Когда в Украине перестанут выключать свет: прогноз

По прогнозам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, отключения света в Украине будут продолжаться, по меньшей мере, до марта. Самая тяжелая ситуация со светом – в Одесской и Киевской областях. По его словам, пока рано говорить о возвращении к стабилизационным графикам отключения.

Во время видеообращения 5 декабря президент Зеленский сообщил, что самая сложная ситуация с электроснабжением была в Винницкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.

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