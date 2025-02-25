Массированный ракетный удар, СБ ООН принял антиукраинскую резолюцию США: главные новости ночи 25 февраля 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 25 февраля 2025 года:
- Макрон вслед за Трампом анонсировал перемирие между Украиной и РФ: названы сроки Читать далее –>
- В Сумах ночью раздался взрыв — СМИ Читать далее –>
- Совбез ООН принял резолюцию США о мире в Украине, в которой нет упоминаний об агрессии России Читать далее –>
- Россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину Читать далее –>
- Россия атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>
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