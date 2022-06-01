Массированный санкционный удар по России поможет спасти тысячи жизней и предотвратить затяжную войну – Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил изменить подход к борьбе с российской агрессией и нанести Кремлю неожиданный массированный удар санкциями.

Ермак также подчеркнул, что такой удар по России следует усилить максимальным количеством тяжелых вооружений для вооруженных сил Украины. По его словам, именно так удастся спасти тысячи жизней украинцев и предотвратить затяжную войну.

С соответствующим заявлением Ермак выступил на заседании Комитета по иностранным делам и обороне парламента Ирландии.

"Евросоюз отвечает на агрессию России порционным наращиванием санкций и постепенным увеличением поставки оружия Украине. Это слишком долго и неэффективно. Мы предлагаем изменить подход. Следует сделать то, чего россияне не ожидают. Массированный санкционный удар, усиленный максимальным количеством тяжелых вооружений для Вооруженных Сил, не только поможет спасти тысячи жизней. Он также позволит избежать затяжной войны, к которой уже подготовилась Россия. Мы просим вас доносить до партнеров в Европарламенте важность такого подхода. Также будем благодарны за политическое и любое другое содействие получению вооружений, в которых нуждается Украина", — сказал Ермак.

Он подчеркнул, что не менее важно и то, что продолжение санкционного давления на Россию будет служить одним из предохранителей против дальнейших попыток агрессии в отношении Украины – вместе с другими механизмами обеспечения безопасности.

Руководитель Офиса президента также отметил, что Украина приветствует движение Евросоюза по внедрению шестого санкционного пакета.

"Ключевая его часть – полное эмбарго на российскую нефть. Это надо сделать как можно быстрее. Энергоносители составляют львиную долю доходов российского бюджета. Поэтому, покупая их, Европа финансирует российскую военную машину", — подчеркнул Ермак.

Напомним, руководитель Офиса президента рассказал, что нужно сделать для предотвращения продовольственного кризиса. По его словам, нужно разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

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